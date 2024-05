Hailey Bieber, le prime foto della gravidanza

La modella ha pubblicato alcune foto per raccontare le ultime settimane in dolce attesa. Nessuna indiscrezione sul sesso e sul nome del nascituro

Justin e Hailey Bieber diventeranno presto genitori. La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa con foto e video condivisi sui profili Instagram. Alcuni scatti della modella con il pancione sono stati realizzati dal marito.

Dopo l’annuncio, Hailey e Justin Bieber ( FOTO ) hanno preferito continuare a mantenere il massimo riserbo sulla questione senza rivelare il sesso del nascituro. La modella ha ora pubblicato altre foto della gravidanza raccontando le sue ultime settimane in dolce attesa.

Justin e Hailey Bieber si preparano a diventare genitori. Giovedì 9 maggio la popstar e la modella hanno annunciato al mondo di essere in procinto di allargare la famiglia con alcuni post sui profili Instagram.

Mentre la curiosità del pubblico sul sesso del bambino aumenta sempre di più, un insider ha rivelato in esclusiva a People alcuni dettagli della gravidanza e la decisione di mantenerla riservata il più a lungo possibile: “Quando hanno scoperto che Hailey fosse incinta, è stato il giorno più bello per loro. Entrambi erano molto emozionati. Si sentono così fortunati. Sono stati molto protettivi con il bambino dal momento in cui l’hanno scoperto”.