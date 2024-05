Justin Bieber diventa papà, la moglie Hailey è incinta

Justin Bieber e Hailey Baldwin diventeranno genitori. Nessuna crisi, dunque, come le apparizioni in pubblico sempre più rare e l'assenza di post sui social media avevano fatto supporre: i Bieber sono più felici che mai. E sono pronti ad accogliere il loro primo bambino.

Justin Bieber papà, l'annuncio su Instagram

Hailey e Justin Bieber diventeranno genitori. La modella e fondatrice del brand Rhode e il marito musicista aspettano il loro primo figlio. Per annunciarlo, hanno pubblicato sui social un video del rinnovo delle promesse matrimoniali. Nel filmato, e nelle foto, Hailey indossa un lungo abito bianco di pizzo, con tanto di velo, a mettere in risalto la pancia. Justin la fotografa, le accarezza la pancia, la stringe affettuosamente. Nessuna didascalia ad accompagnare il post, solo un semplice tag. Perché, in fondo; la felicità non ha bisogno di essere spiegata.