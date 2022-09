Hailey Baldwin celebra i quattro anni di matrimonio con Justin Bieber

“Felice anniversario alla mia migliore amica e moglie Hailey Bieber. Grazie perché mi rendi migliore ogni giorno”, ha scritto la popstar, 28 anni, su Instagram, a corredo di uno scatto in bianco e nero insieme alla modella 25enne. La coppia si è fidanzata alle Bahamas nel luglio 2018 e si è sposata segretamente in un tribunale di New York nel settembre dello stesso anno. Un anno dopo i due hanno poi voluto organizzare una cerimonia più ampia per festeggiare con la famiglia e gli amici, nella Carolina del Sud. Hailey Bieber, per l'occasione, ha indossato un abito da sposa personalizzato Off-White, mentre le fedi nuziali erano firmate Tiffany & Co .

Justin e Hailey Bieber, i problemi di salute

GUARDA ANCHE

Tutti i video di gossip

Nell'ultimo periodo sia il cantante che la top model hanno dovuto affrontare diversi problemi di salute. Justin Bieber ha dovuto mettere in pausa il suo Justice World Tour per ristabilirsi, come annunciato sui social dallo stesso artista a inizio settembre. “Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e riprendermi”. La malattia di cui sta soffrendo Bieber è la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica che può svilupparsi in conseguenza all'infezione da virus Herpes Zoster. Già lo scorso giugno questa malattia gli provocò una paralisi di metà volto, rendendogli difficile mangiare, sorridere e naturalmente anche cantare. Dopo aver visto un netto miglioramento, la popstar aveva deciso di riprendere il tour, ma gli ultimi live lo avevano nuovamente messo a dura prova. “Lo scorso weekend mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto quello che ho. Dopo essere sceso dal palco, sono stato sopraffatto dalla spossatezza e ho capito che ho bisogno di dare la priorità alla mia salute adesso”, ha spiegato sui social, giustificando così la sua momentanea pausa dai concerti. Problemi di salute anche per Hailey Baldwin, nipote del celebre Alec, che lo scorso 10 marzo è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a Palm Springs, in California, con un principio di ictus. “Mi è stato detto che ho sofferto per un piccolissimo coagulo di sangue nel cervello, questo mi ha causato una piccola assenza di ossigeno ma il mio corpo si è ripreso da solo e ho recuperato completamente dopo poche ore”, ha spiegato successivamente la modella ai suoi follower. “Di sicuro è stato uno dei momenti più spaventosi della mia vita, ma ora sono a casa e mi sento bene, grata e riconoscente agli incredibili medici e infermieri che si sono presi cura di me”.