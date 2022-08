Vip in vacanza, Justin Bieber a Firenze

Una visita culturale, una cena a lume di candela in un piccolo ristorante e un gelato artigianale per rinfrescarsi per il gran caldo. La popstar canadese e la sua celebre moglie si sono concessi qualche giorno da normali turisti, o quasi Condividi

Sono giornate intense per i fan di Justin Bieber che stanno approfittando della permanenza in Italia della popstar canadese per scatenarsi nella caccia al loro beniamino per le strade del centro di Firenze. Il cantautore, che si è esibito lo scorso 31 luglio per l'atteso live in programma all'interno del Lucca Summer Festival, si è trattenuto in Italia per qualche giorno per rilassarsi in compagnia della moglie Hailey Baldwin. La coppia di super vip è stata avvistata tra le vie del capoluogo toscano in più occasioni ma, a quanto pare, nessun fan è riuscito ad avvicinarla per un selfie ricordo o per un autografo.

La visita romantica alle Gallerie dell'Accademia approfondimento Justin Bieber in concerto a Lucca: la popstar è tornata (più forte) Le tappe della mini-vacanza fiorentina di Justin Bieber e Hailey Baldwin sono quelle di due turisti comuni che in Italia cercano bellezza, buon cibo e relax. Se per le prime due voci la coppia è stata ampiamente accontentata, diverso è il discorso che riguarda la tranquillità, dal momento che il cantante e la modella sono stati gli osservati speciali dei fan che non li hanno persi di vista un attimo negli ultimi due giorni. I coniugi sono stati avvistati alle Gallerie dell'Accademia, tutti e due rapiti dalle meraviglie pittoriche e scultoree del Botticelli, di Andrea del Sarto, del Ghirlandaio, che hanno ammirato tenendosi abbracciati. I due innamorati si sono poi concessi una cena a lume di candela al ristorante La Giostra, nel cuore della città. Entrambe le visite sono state documentate da foto scattate dai fan e apparse sui social media che li ritraggono in giro in mezzo alla folla di turisti.

Coi bodyguard per il centro di Firenze leggi anche Justin Bieber con volto paralizzato: “Ho sindrome Ramsay Hunt”. VIDEO Sempre sui social media è spuntato il resoconto di una nuova sosta di Justin Bieber e la moglie ancora in centro presso una gelateria locale. Anche questa uscita, come è facile immaginare, è stata un'occasione per i fan per scattare foto ai due vip che sono rimasti in giro per pochi minuti con la scorta di due bodyguard. Poca privacy, dunque, per le amatissime star d'oltreoceano che, insieme, vantano un pubblico di diverse centinaia di follower. Bieber, in particolare, è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi ammiratori che negli ultimi mesi sono stati in apprensione per le sue condizioni di salute che hanno richiesto la sospensione del tour mondiale Justice World Tour. Lo scorso giugno, il cantante aveva comunicato ai fan di dover dare uno stop ai suoi concerti a causa di una paralisi parziale del viso causata dalla sindrome di Ramsay Hunt, conseguenza di un'infezione da virus Herpes Zoster.

