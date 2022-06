Justin Bieber con volto paralizzato: “Ho sindrome Ramsay Hunt”. VIDEO

La popstar ha rivelato su Instagram il motivo dello stop ai concerti: "La sindrome è legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto". Nelle immagini si vede una paresi di metà del viso: “Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Non sono ovviamente in grado di esibirmi”

Gli show cancellati

"Per coloro che sono frustrati dalle cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado" di effettuare una performance, aggiunge Bieber spiegando il perché della pausa forzata dal Justice Tour che lo stava portando in giro per Canada e Stati Uniti. "Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ma ci vorrà del tempo. Spero che possiate capire. Userò questo tempo per riposare e rilassarmi, per tornare a stare al 100%, per tornare a fare ciò per cui sono nato. Fino ad allora dovrò riposare per riavere indietro la mia faccia”.