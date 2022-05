Acquistare una Ferrari, per una persona italiana e appassionata di motori, è senz’altro un sogno nel cassetto. D’altronde, la casa di Maranello è conosciuta in tutto il mondo e, come se non bastasse, il Cavallino Rampante è l’unica scuderia ad aver partecipato a ogni edizione del Mondiale di Formula 1 a partire dal 1950, vinto dall’italiano Nino Farina. Come ogni Ferrari che si rispetti, tra l’altro, il colore iconico che rappresenta l’automobile è senza dubbio il rosso che, in questa stagione di Formula 1, sembra tornare a far battere i cuori dei fan. Infatti, dopo quattro Gran Premi, Charles Leclerc è in testa alla classifica con 86 punti, seguito dal campione del Mondo in carica Max Verstappen con 59 (i due torneranno a scontrarsi questa domenica nel Gran Premio di Miami). Fatta questa premessa sul mondo Ferrari, c’è da dire che non tutti possono permettersi di acquistarne un esemplare. Chi può farlo, però, deve anche rispettare un codice etico perché, come detto, la Ferrari non è una macchina qualunque.