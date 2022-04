La conferma della nuova collaborazione tra il cantante e la casa motociclistica è arrivata con la pubblicazione delle immagini che ritraggono l’artista insieme al modello Justin Bieber X Vespa da lui stesso creato sugli account social della stessa Vespa . Video teaser e immagini in ombra hanno creato la giusta suspense prima dell’annuncio ufficiale. In una delle ultime foto condivise, compare Justin Bieber in sella all’esclusivo scooter da lui stesso personalizzato. Il cantante canadese ha optato per un look total white, con dettagli dalle sfumature crema. Disponibile su ordinazione dal 20 aprile nelle motorizzazioni 50, 125 e 150 cc , l’esclusivo modello è in edizione limitata. È caratterizzato da linee morbide e slanciate e da un display multifunzione posto sul manubrio, oltre ai cerchi ruota da 12". Il display può essere connesso allo smartphone e attraverso Apple Car Play e Android Auto rende lo scooter integrato alle più moderne tecnologie. Nonostante il look total white, non mancano fiamme color crema a decorare i lati e la zona frontale del telaio, lungo il quale è posta anche la firma di Bieber.

Justin Bieber e la passione per Vespa

Una collaborazione, quella tra Justin Bieber e Vespa, che mette in campo dinamismo ed energia, caratteristiche che condividono profondamente la popstar canadese e la casa motociclistica italiana. Un legame, che inizia ben prima della collaborazione e che vede Bieber appassionato dell’iconico modello Piaggio, da quando in Europa ha guidato per la prima volta una Vespa. “Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: “Voglio guidarne una” si legge sul sito della casa motociclistica che racconta la collaborazione. Ed è attraverso la collaborazione con Vespa, che Bieber ha potuto esprimere la sua creatività, mettendo a frutto una delle sue passioni: “La capacità di creare qualcosa che sai che andrà ad ispirare qualcun altro è importante per me. Creare qualcosa dal nulla è parte di me” dichiara il cantante in uno dei video promozionali presenti sulla pagina. “Le migliori collaborazioni sono quelle che ti permettono di collaborare con un brand che ho sempre amato” conclude Bieber, definendo il lavoro come una divertente avventura, in cui musica, design e creatività hanno viaggiato all’unisono. L’edizione limitata Justin Bieber X Vespa è affiancata da accessori come borse, guanti e casco anch’essi bianchi, per inseguire il look total white scelto per il modello di scooter.