Omah Lay e Justin Bieber, la collaborazione è Attention

Per il debutto del suo nuovo singolo Attention , l’artista nigeriano Omah Lay ha scelto di circondarsi di grandi nomi al canto così come alla produzione. A duettare con lui nella canzone che ha già raccolto quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube (in soli tre giorni), la giovane pop star canadese Justin Bieber, mentre la musica è curata dallo stesso produttore della hit di Bieber Peaches, Harv ed Avedon. Scritto da Bernard Harvey con Felisha King, Justin Bieber, Stanley Omah Didia e Vincent van den Ende, Attention non è la prima collaborazione in stile afrobeat di Bieber, che già si era cimentato in questo genere con il remix di Essence di Wizkid (2021). Il videoclip ufficiale di Attention è stato invece diretto dal regista Colin Tilley.

Di cosa parla Attention

Il nuovo singolo di Omah Lay e Justin Bieber si presenta come un vero e proprio inno tutto da ballare sulle piste delle discoteche appena riaperte. Una canzone avvincente e ritmata che ha tutte le carte in regola per diventare una nuova hit della bella stagione in arrivo. Come accennato dagli stessi artisti e come si legge tra le righe del suo testo, Attention è una discussione in musica dei problemi tipici di una relazione che pare essersi vissuta in maniera del tutto unilaterale. Alla ricerca di affetto, i due cantanti si interrogano continuamente e a vicenda sull’opportunità o meno di fare uso di alcool e fumare per eliminare la loro tristezza, la delusione e il dolore da una storia d’amore non finita bene.

La carriera di Omah Lay e Justin Bieber

Se per Justin Bieber, il nuovo singolo Attention arriva dopo il successo del suo sesto album in studio Justice (uscito a marzo 2021) e dei numerosi singoli estratti come Holy, Lonely, Anyone, Hold On, Ghost e Peaches, nonchè il recente annuncio che lo vede non solo come il primo artista nella storia di Spotify a superare i 90 milioni di ascoltatori mensili, ma anche come protagonista ufficiale del prossimo Sziget Festival 2022 di Budapest, insieme a Tame Impala, Sam Fender e molti altri artisti. Per il 24enne artista nigeriano Omah Lay, la canzone è un importante trampolino di lancio globale in vista del suo primo tour in partenza alla fine di questo mese, per promuovere l’album Boy Alone e i precedenti EP Get Layd e What Have We Done. “Attention è un disco di cui sono davvero entusiasta, mi sono divertito a realizzarlo”, ha fatto sapere Omah Lay alla piattaforma di intrattenimento statunitense Complex, “È stato davvero bello avere Justin Bieber nel disco e sapere che ama la mia musica come io amo la sua. È un bravo ragazzo! Non vedevo l'ora che il mondo ascolti il singolo e spero che tutti lo adorino tanto quanto io ho amato realizzarlo”.