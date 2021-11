Justin Bieber annuncia un concerto virtuale interattivo

L’appuntamento musicale con il cantante è in programma giovedì 18 novembre

Nelle scorse ore l’artista c lasse 1994 , ha annunciato una speciale performance virtuale attraverso un filmato condiviso sul profilo Instagram che conta più di duecento milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, backstage, impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Infatti, poco fa la voce di Love Yourself ha annunciato uno speciale appuntamento musicale in programma tra pochi giorni, più precisamente giovedì 18 novembre .

Justin Bieber (FOTO) non ha rivelato molte informazioni sullo speciale concerto, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poterne conoscere tutti i dettagli.