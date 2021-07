“Grazie per essere l’essere umano più adorabile sulla faccia della terra”, ha scritto la popstar sotto un post che li ritrae in vacanza. La coppia è arrivata in Grecia in gran segreto, atterrando a Mykonos in elicottero privato. I due non sono riusciti a rimanere discreti troppo a lungo e alla fine numerosi fan sono riusciti ad intercettarli e anche a scattare alcune foto insieme. Stando a quanto riportato dal Messaggero, Hailey e Justin hanno soggiornato, a Ios, in una suite milionaria dell’hotel a 5 stelle Calilo, con una piscina in marmo privata, un letto matrimoniale a bordo vasca, un bar esclusivo e una doccia tra le rocce.

Il motivo dell'incontro non è stato rivelato, ma secondo quanto riportato dai media francesi Bieber avrebbe richiesto un incontro con il presidente per parlare di “questioni relative ai giovani”. Intanto sui social non sono mancate le critiche agli outfit scelti dai due innamorati: c'è chi non ha trovato appropriate le Nike bianche e azzurre sfoggiate dal cantante e nemmeno l'assenza di cravatta. E c'è anche chi ha trovato Hailey “troppo sexy” per un’occasione tanto formale e istituzionale, anche se tanti altri hanno trovato molto elegante il vestito beige di LaQuan Smith sfoggiato dalla modella.

Hailey Baldwin e Justin Bieber uniti dalla fede

Recentemente Hailey Bieber ha parlato con l’attrice e comica Yvonne Orji in “A Conversation With 2” su YouTube. La modella si è aperta in merito al suo rapporto con Dio. “Ho incontrato persone cristiane che sono solo super giudicanti e mi hanno fatto sentire come se fossi una cattiva persona perché non vivo la mia vita nel modo in cui loro pensano che dovrei viverla. Mi sentivo strana a postare certe foto perché pensavo: ‘Le persone cristiane vedranno questo. Sto facendo qualcosa di sbagliato? Sto dando un cattivo esempio?’. La risposta è no!”. Una fede, quella di Hailey, condivisa anche dal marito. “Se non avessimo la fede non saremmo nemmeno insieme” ha dichiarato la modella.