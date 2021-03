Hailey Baldwin è la nuova testimonial Superga. FOTO

Hailey Baldwin e lo stile

In una recente intervista a Vanity Fair, la modella moglie di Justin Bieber ha spiegato di non avere uno stile definito. “Non sono sicura di poterlo davvero definire. Molte spesso mi viene posta questa domanda, ma la realtà è che il mio stile è in continua evoluzione, sono sempre alla ricerca di nuove ispirazioni. Ad ogni modo, spero che le persone mi trovino chic & cool”. Per quanto riguarda il suo modello di stile, Hailey non ha dubbi: “Sicuramente Rihanna. Mi ha ispirato fin dai tempi in cui ero una teenager”. La nipote del celebre Alec Baldwin ha poi svelato alcune curiosità che i fan non conoscono di lei. “Tendo ad essere un po’ timida quando incontro qualcuno per la prima volta. Mi ci vuole un po’ di tempo per sentirmi a mio agio e mostrare la mia vera personalità. Temo che a volte le persone abbiano pensato fossi scortese, ma la verità è che sono solo un po’ chiusa e protettiva del mio io finché non mi sento abbastanza sicura da aprirmi. Solo che poi non c’è modo di chiudermi! Ho una personalità molto forte quando esce”.