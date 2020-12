Justin Bieber: "Vorrei tanti figli, ma il corpo è di Hailey"

Il cantante ha parlato della sua vita matrimoniale al The Ellen DeGeneres Show, rivelando il suo desiderio di avere dei figli. “Mi piacerebbe avere una piccola tribù”

Justin Bieber vorrebbe avere presto dei figli. Ne ha parlato durante lo show di Ellen DeGeneres, specificando però che a decidere non sarà lui bensì sua moglie Hailey Baldwin.

Justin Bieber: “Figli? Vorrei una piccola tribù” approfondimento Shawn Mendes e Justin Bieber: il video di Monster In merito al futuro con la moglie, il cantante canadese ha le idee chiare. Vorrebbe presto allargare la famiglia: "Ne avrò tanti quanti Hailey è disposta a partorirne – ha rivelato Justin a Ellen DeGeneres - Mi piacerebbe avere una piccola tribù. Ma deve decidere Hailey, è il suo corpo e deciderà lei cosa fare”. Ma quanti figli vorrebbe avere la modella? L'interprete di “Lonely” non ne è sicuro: "Penso che ne voglia qualcuno”. Durante l'intervista, Ellen ha poi chiesto a Bieber cosa impedisca alla coppia di avere dei bambini. "Non c'è davvero un problema – ha replicato lui - ma penso che Hailey voglia ancora realizzarsi come donna. Semplicemente non è ancora pronta, e penso che sia ok”.

Justin Bieber e Hailey Baldwin - ©Getty

Nelle intenzioni di Justin e Hailey, comunque, ci sono sicuramente dei figli anche se al momento è un progetto che può aspettare. In un'intervista di coppia del febbraio 2019 per Vogue, Hailey, 24 anni, ha specificato di non voler avere dei bambini "per almeno un paio d'anni". Deve aver cambiato idea rispetto all'anno prima: in un'intervista del 2018 con Vogue Arabia, infatti, la modella dichiarò: "Amo i bambini e non vedo l'ora di averne uno mio. Direi che ora è una realtà più vicina".