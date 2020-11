Shawn Mendes e Justin Bieber: il video di Monster

La canzone è una lettera scritta ai fan nella quale i due artisti si aprono raccontando la loro vita sotto i riflettori, la prima parte è affidata a Shawn Mendes: “You put me on a pedestal and tell me I’m the best / Raise me up into the sky until I’m short of breath / Fill me up with confidence, I say what’s in my chest / Spill my words and tear me down until there’s nothing left / Rearrange the pieces just to fit me with the rest”.

Dopo il ritornello, la parola passa a Justin Bieber (FOTO): “I was 15 when the world put me on a pedestal / I had big dreams of doing shows and making memories / Made some bad moves trying to act cool upset by their jealousy / Lifting me up, lifting me up, yeah and tearing me down, tearing me down, down, down, / Take responsibility for everything I’ve done, holding it against me like you’re the holy one / I had a chip on my shoulder, had to let it go / Cause unforgiveness keeps them in control, I came in with good intentions then I let it go”.

Il videoclip è un unico piano sequenza in cui i due artisti si alterano al centro della camera per poi ritrovarsi insieme nella parte finale, l’ambientazione è un bosco dalle atmosfere autunnali; Shawn Mendes e Justin Bieber si ergono sopra un grande piedistallo bianco.

Nel giro di poco tempo il video ha ottenuto numerosi consensi tanto da contare già centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.