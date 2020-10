Shawn Mendes: In Wonder, è uscito il trailer ufficiale

Shawn Mendes: In Wonder è un racconto della vita della star che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con successi come Stitches, Treat You Better e Mercy

Shawn Mendes: In Wonder è il nuovo documentario targato Netflix che si prepara a portare il pubblico nella vita di una delle popstar più famose e amate del momento. Poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola che farà il suo atteso debutto il 23 novembre 2020.

Shawn Mendes: In Wonder, il trailer approfondimento Shawn Mendes, le canzoni più famose Dal sogno di diventare un musicista alla grande affermazione passando per un tour di oltre cento date, studi di registrazione, sessioni per la creazione di nuova musica e momenti di riflessione introspettiva, il trailer di Shawn Mendes: In Wonder mostra alcune prime sequenze inedite del documentario che racconterà le sfaccettature della vita della cantante.

approfondimento Shawn Mendes, il 23 novembre esce il documentario "In Wonder" Dal singolo di debutto Life of the Party ai successi più recenti che hanno dominato le classifiche in ogni angolo del pianeta, Shawn Peter Raul Mendes, questo il nome all’anagrafe, è tra le grandi rivelazioni degli ultimi anni grazie al mix perfetto di talento, carisma e originalità. Il documentario si pone l’obiettivo di racontare la vita dell’artista come mai fatto prima d'ora seguendolo nei backstage dei concerti e lontano dal palco. Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Shawn Mendes: In Wonder riscuotendo immediatamente ottimi consensi, infatti al momento il filmato conta già migliaia di visualizzazioni su YouTube.