Justin Bieber e Shawn Mendes, Monster è la nuova canzone insieme

"Se dovessi rifiutare un featuring con Justin sarebbe folle, considerando che è uno dei miei artisti preferiti da quando ho 9 anni. Non posso né confermare né smentire una collaborazione con lui", queste le parole di Shawn Mendes circa un mese fa. Già all’epoca le voci di un possibile duetto con Justin Bieber ( FOTO ) erano circolate sui social alimentate dalle interazioni tra i due artisti nei rispettivi profili Instagram. Ora i fan possono finalmente gioire perché Shawn Mendes e Justin Bieber hanno ufficializzato la loro collaborazione nella canzone “ Monster ”. Il brano uscirà venerdì 20 novembre ed è il nuovo singolo estratto da "Wonder", quarto album in studio di Shawn Mendes in arrivo il 4 dicembre. Entrambi hanno pubblicato un teaser video che annuncia il featuring.

Il duetto di Shawn Mendes e Justin Bieber nato ad agosto

La notizia di una possibile collaborazione tra i due artisti canadesi è nata ad agosto quando sono stati visti uscire dallo stesso studio di registrazione, l'Andrew Watt’s Studio di Los Angeles. Successivamente in un’intervista rilasciata ad una radio, Shawn Mendes aveva rivelato che negli ultimi sei mesi c’era stato un avvicinamento tra i due: “Negli ultimi 6 mesi ci siamo avvicinati molto. È davvero bello averlo come mentore in molti modi, solo per parlare, perché non ci sono molte persone che fanno questo tipo di cose”. Con la pubblicazione della tracklist di “Wonder”, quarto album in studio del cantautore di “Señorita”, i fan avevano già dato per scontato un duetto con Justin Bieber. Infatti nel post che ha annunciato le canzoni presenti nel nuovo progetto discografico, era stato appositamente nascosto il nome dell’artista presente nell’unico featuring. Dopo l’uscita del singolo “Lonely”, Justin Bieber sembra intenzionato a pubblicare un nuovo album a meno di un anno di distanza "Changes", pubblicato a inizio 2020. Shawn Mendes è invece pronto a “Wonder”, nuovo progetto discografico in arrivo il 4 dicembre.

Il progetto “Wonder”: sito, album e documentario

Prima dell’uscita dell’album, Shawn Mendes sarà protagonista di un documentario in arrivo il 23 novembre su Netflix. Il titolo del lungometraggio è “In Wonder” ed è diretto dal regista Grant Singer che mostra uno sguardo intimo sulla vita e la carriera di Shawn Mendes. Il film dovrebbe proporre anche numerose immagini del tour mondiale di Shawn Mendes nel 2019 con numerose tappe in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia. Andrew Gertler, Shawn Mendes e Ben Winston sono i produttori esecutivi del documentario con Saul Germaine e James Haygood accreditati come produttori. Il documentario è solo parte del progetto “Wonder”, titolo dell’album e del singolo, quest’ultimo pubblicato il 2 ottobre. L’annuncio del nuovo disco di Shawn Mendes è avvenuto con una lunga lettera dove l’artista ha spiegato che si tratta di “un mondo, un viaggio, un sogno e un album che volevo fare da molto tempo”. Con la pubblicazione del singolo “Wonder” è stato rilasciato anche il nuovo sito del progetto che permette di conoscere meglio il mondo di Shawn Mendes. Presente anche un negozio virtuale per preordinare gli articoli o registrarsi per ricevere messaggi dallo stesso artista canadese.