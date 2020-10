Shawn Mendes annuncia il singolo "Wonder" e un nuovo album

Nuovo album, nuovo singolo e un sito interattivo per presentare il progetto discografico del cantautore canadese

Dopo molti mesi di silenzio, Shawn Mendes è riapparso sui social per annunciare il progetto “Wonder”. Nuovo singolo, nuovo album e un sito dedicato interattivo dove è possibile entrare in una stanza e trovare setlist, pacchi, cassette e trailer con il cantante che suona le prime note della canzone. “Wonder” è il titolo del nuovo album in arrivo il 4 dicembre, mentre il singolo dallo stesso nome sarà pubblicato il 2 ottobre. Per annunciare il suo nuovo progetto discografico, Shawn Mendes ha scritto una lunga lettera a mano ai fan che ha pubblicato sui social. Queste le parole del cantautore e voce della hit "Señorita": “Mi siete mancati moltissimo! So che è stato un anno spaventoso per tutti, per questo vi mando secchiate di amore. Ho scritto un album, si chiama ‘Wonder'. Sembra davvero che un pezzo di me sia stato scritto su carta e registrato in una canzone”.

Shawn Mendes: “Un viaggio, un sogno e un album che volevo da molto tempo” Il cantautore prosegue nel messaggio spiegando di aver cercato di essere reale e onesto come non lo è mai stato: “È un mondo, un viaggio, un sogno e un album che volevo fare da molto tempo. Lo adoro assolutamente. Grazie per essere stati al mio fianco per così tanti anni. Vi amo così tanto”. “Wonder” è il primo singolo in arrivo dopo i due successi del 2019 "If I Can't Have You" e "Señorita" in duetto con la collega e compagna di vita Camila Cabello. Proprio l’ex Fifth Harmony ha voluto condividere sui social l’annuncio del suo ragazzo ripubblicando il video del teaser di “Wonder”. La cantante ha poi scritto un intenso messaggio d’amore e stima: "Il mondo potrebbe usare sempre un po' di magia, bellezza e meraviglia, soprattutto adesso. Shawn Mendes che meraviglioso regalo per il mondo. Shawn ha realizzato questo album con ogni pezzetto della sua anima, del suo spirito e della sua essenza, con le intenzioni più pure. Amore mio, sono così orgogliosa della persona che sei e sono così entusiasta che le persone vedano e sentano il tuo cuore" ha concluso l’artista.