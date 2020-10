Justin Bieber e Shawn Mendes: duetto in arrivo?

Justin Bieber e Shawn Mendez: la possibile collaborazione

Da un lato la voce di Sorry, dall’altro una delle popstar in maggior ascesa negli ultimi anni, il sogno di tantissimi fan di vedere i due artisti insieme potrebbe presto diventare realtà. Secondo quanto pubblicato dal magazine, Justin Bieber e Shawn Mendes avrebbero già registrato un duetto, per il quale avrebbero anche realizzato un videoclip al momento in fase di post-produzione.

Ad oggi i due cantanti non hanno annunciato nessuna collaborazione, ma HITS Daily Double ha dichiarato di preparsi all’arrivo di una possibile comunicazione. Non resta quindi che attendere per conoscere gli eventuali sviluppi futuri.