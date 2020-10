Justin Bieber, annunciato il nuovo brano Lonely con Benny Blanco

Proprio come per il precedente singolo, "Holy", realizzato insieme a Chance The Rapper, anche in questo caso si tratta di una collaborazione, questa volta con il rapper e produttore Benny Blanco. Bieber ha annunciato l'uscita di “Lonely” con un post su Twitter , che mostra un bambino da solo in una sala trucco.

Protagonista della foto è l'attore Jacob Tremblay, visto in film come “Room” e “Wonder”. Nello scatto si vede Jacob tutto solo nella sala, vestito con uno degli outfit storici di Justin (la sua iconica felpa viola). Anche l’acconciatura ricorda molto quella del primo Bieber, il che fa pensare che nel videoclip del brano l'attore interpreti proprio il cantante canadese ai suoi esordi. Del resto gli inizi per Bieber non sono stati facili e forse il brano parlerà proprio di questo: “lonely” significa “solo” e lo scatto con il giovane attore fa supporre che il testo racconterà la sensazione di solitudine provata dal cantante quando il successo lo travolse agli inizi della sua adolescenza. Justin non ha rivelato altro in merito al video, lasciando i fan in attesa fino a venerdì. Non si sa nemmeno se questa canzone farà parte del nuovo album dell'artista 26enne, che dovrebbe uscire a fine anno. L'ultimo disco in studio di Bieber è stato "Changes", pubblicato lo scorso San Valentino. Per quanto riguarda invece Benny Blanco, l'artista 32enne in passato ha lavorato con nomi di spicco come Selena Gomez, Camila Cabello, Shawn Mendes, Ed Sheeran e Cardi B. Blanco ha già collaborato con Bieber nel 2015, con il brano "Love Yourself" che vanta anche il featuring di Ed Sheeran.