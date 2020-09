Justin Bieber, in arrivo il nuovo brano "Holy"

Justin Bieber torna sul mercato discografico: venerdì 18 settembre uscirà il nuovo singolo . L’artista canadese lo ha annunciato sul suo sito ufficiale in anteprima assoluta, tra tre giorni arriverà il suo inedito dal titolo “Holy”. Già da qualche tempo si vociferava di un pezzo “sacro”, perché la popstar si è avvicinata di recente alla fede. La canzone potrebbe rappresentare una vera e propria svolta artistica per Justin Bieber, il quale sembra ormai pronto a mostrare un lato più intimista e spirituale di sé dopo l’urban di “Changes” e “Purpose”.

La tanto attesa nuova traccia del 26enne dovrebbe contenere una collaborazione con Chance The Rapper , il quale ha retwittato il messaggio di Justin Bieber con un possibile estratto del testo (“I know he made you a snack like Oscar Proud”). Le iniziali del titolo erano state disegnate da una playlist creata dallo stesso artista quattro giorni fa: “Hold Tight”, “One Love”, “Love Yourself”, “Yellow Raincoat”.

JUSTIN BIEBER FESTEGGIA I DUE ANNI DI MATRIMONIO CON HAILEY BALDWIN

Due giorni fa Justin Bieber ha festeggiato i due anni di matrimonio con Hailey Baldwin. La coppia ha ricordato sui canali social le nozze celebrate a New York, quelle in totale segreto e non comunicate nemmeno alle rispettive famiglie. Il 30 settembre 2019 i due ragazzi avevano poi rinnovato i voti matrimoniali in pubblico e con una grande festa in un lussuoso resort della Carolina del Nord, tra amici e parenti. Nel post su Instagram la modella fa finta di cantare “Never Call Me” di Jhené Aiko e il cantante commenta: “2 anni oggi Hailey”.

LE ULTIME APPARIZIONI DI JUSTIN BIEBER

Pochi giorni fa il canadese ha ricoperto il ruolo di protagonista nel nuovo singolo di Drake e Dj Khaled, incarnando una stella internazionale della musica. L’autore di Baby ha prestato il suo corpo e la sua voce al collega, interpretando un suo alter ego: una popstar internazionale con una casa enorme piena di ragazze. Alla fine del video si scopre che era tutto un sogno e Justin si risveglia nel suo letto accanto alla moglie.

A metà agosto aveva invece duettato con Jaden Smith nel brano “Falling For You”, traccia numero 2 della tracklist del nuovo album del figlio d’arte. Justin Bieber sta vivendo un 2020 ricco di collaborazioni, tra cui spicca anche quella con Ariana Grande per “Stuck With U”, i cui proventi sono serviti ad aiutare i figli degli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza sanitaria. Lo scorso 14 febbraio è uscito “Changes”, il suo settimo album in studio balzato immediatamente al numero 1 della Billboard 2020 (per la settima volta nella sua carriera).