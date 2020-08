Justin Bieber e Hailey Baldwin, battesimo di coppia

Nuovo sigillo d'amore per Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin , che hanno deciso di farsi battezzare insieme , secondo i principi della chiesa evangelica. È stato lo stesso cantante 26enne a pubblicare su Instagram alcune foto della cerimonia, che sembra aver avuto luogo in un lago.

“Ecco il momento in cui io e mia moglie siamo stati battezzati insieme. Questo è stato uno dei momenti più speciali della mia vita. Confessare pubblicamente il nostro amore e la fiducia in Gesù con i nostri amici e familiari” ha scritto Bieber a corredo del post. Nelle immagini si vedono Justin Bieber e Hailey Baldwin ( FOTO ) immergersi sott'acqua, stringendo le mani del pastore Judah Smith , che vanta ben 692mila follower solo su Instagram. Smith è un grande amico della coppia e da anni li sta accompagnando nel loro percorso di fede. Nel rituale del battesimo delle chiese evangeliche, i fedeli devono immergere tutto il loro corpo in una piscina o in un lago. Simbolicamente, l'immersione rappresenta la morte del "vecchio sé", che ha vissuto una vita di peccati e ignoranza spirituale, e la risurrezione di una nuova creatura, che emerge per vivere una nuova esistenza.

Justin Bieber tra crisi e fede

Justin Bieber ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, a 13 anni, pubblicando video di sue esibizioni canore su YouTube. Da quel momento la sua carriera è decollata, trasformando il ragazzo in una stella del pop mondiale. Un successo fatto però di alti e bassi, tra droga ed eccessi. Il cantante canadese non ha mai nascosto i momenti oscuri della sua vita. “Ho cominciato a drogarmi a 13 anni. Ho passato anni terribili, in cui gli addetti alla sicurezza entravano in camera mia per controllare se ero ancora vivo. E appena mi svegliavo la prima cosa che facevo era ingoiare una manciata di pillole e fumare droga”. E poi ancora: “Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Mi allontanai da tutti coloro che mi amavano, e mi nascondevo dietro al guscio della persona che ero diventato” ha rivelato Justin lo scorso anno in un lungo post sui social. A salvarlo sono stati la fede e il matrimonio con Hailey. “Mi ci sono voluti anni per riprendermi da tutte queste terribili decisioni, riparare relazioni interrotte e cambiare abitudini. Fortunatamente Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano. Ora sto navigando nella migliore stagione della mia vita, il matrimonio! Che è una nuova, incredibile responsabilità. Ho imparato la pazienza, la fiducia, l’impegno, la gentilezza, e l’umiltà”.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, presto un figlio?

Justin Bieber e Hailey Baldwin, nipote del celebre attore Alec Baldwin, si sono sposati civilmente il 13 settembre 2018. Un anno dopo, il 30 settembre, hanno suggellato il legame anche con la cerimonia religiosa, che si è celebrata a Bluffton, in South Carolina. Ora, secondo alcuni rumors, la coppia sarebbe pronta per avere un figlio. “Justin e Hailey parlano sempre di più di una famiglia insieme. Avere figli nel prossimo futuro è un vero argomento di conversazione per loro”, ha rivelato una fonte a US Weekly.