Justin Bieber respinge le accuse di violenza sessuale

Successivamente la popstar ha dichiarato che la storia raccontata da Danielle sarebbe priva di fondamenta poiché nella notte dei fatti, ovvero quella tra il 9 e il 10 marzo, il cantante non avrebbe alloggiato presso la location indicata dalla ragazza ma in un’altra struttura in compagnia della sua fidanzata Selena Gomez .

Il cantante ha aggiunto: “I rumor sono rumor ma l’abuso sessuale è qualcosa che non prendo alla leggera. Volevo rispondere subito ma per rispetto di così tante vittime che affrontano quotidianamente questi problemi, ho voluto accertarmi di esser sicuro di aver raccolto i fatti prima di qualsiasi dichiarazione”.

Dopo ore di articoli, congetture e supposizioni, Justin Bieber ha deciso di intervenire in prima persona respingendo in toto le accuse di violenza sessuale: ”Generalmente non intervengo sulle questioni perché per tutta la mia carriera ho dovuto gestire accuse random ma dopo aver parlato con mia moglie e il mio team ho deciso di rispondere".

Ansel Elgort: le accuse di violenza sessuale

In queste ore un altro volto noto di Hollywood è sotto i riflettori dei media per un’accusa di violenza sessuale, stiamo parlando di Ansel Elgort, protagonista del celebre Colpa delle stelle.

L’attore, classe 1994, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla questione tramite il suo profilo Instagram: "Mi ha angosciato vedere i post riguardanti me che hanno circolato sui social media nelle ultime ventiquattro ore".

L'attore ha scritto: "Non posso dire di comprendere i sentimenti di Gabby ma la sua descrizione dei fatti non rispecchia quanto accaduto realmente. Non sono mai stato protagonista di uno stupro e mai lo sarò. Ciò che è vero è che nel 2014, a New York, quando avevo vent’anni, io e Gabby abbiamo avuto una breve, legale e totalmente consensuale relazione. Purtroppo, non ho gestito bene la rottura. Ho smesso di risponderle, cosa alquanto immatura e crudele nei confronti di qualcuno. So che queste scuse tardive non assolvano il mio comportamento inaccettabile di quando sono scomparso".

Infine, Ansel Elgort ha concluso: "Se riguardo i miei comportamenti, sono disgustato e provo enorme vergogna per il modo in cui ho agito. Sono davvero dispiaciuto. So di dover continuare a riflettere, imparare e lavorare per crescere in empatia".