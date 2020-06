L'attore Danny Masterson accusato di stupro, arrestato

Danny Masterson: l’arresto

Come riportato dall’agenzia ANSA, Danny Masterson è stato arrestato in seguito alla formulazione dell’accusa di stupro per tre diversi episodi.

I fatti, risalenti al periodo tra il 2001 e il 2003, vedrebbero vittime tre donne, costrette ad avere rapporti sessuali con l’attore.

Stando a quanto formulato dal procuratore generale di Los Angeles, l’attore rischierebbe ora una pena tra i 45 anni di carcere e l’ergastolo, al momento la cauzione è fissata alla cifra di 3.300.000 dollari. La prima udienza è fissata per il 18 settembre 2020.