Justin Bieber si improvvisa make-up artist per Hailey. VIDEO

Dopo aver sfilato per stilisti del calibro di Moschino, Guess e Tommy Hilfiger, Hailey Bieber ha scelto di dare un tocco glam al suo aspetto facendosi aiutare dal marito Justin Bieber . In tempo di quarantena, la coppia si è dedicata alla serie “ The Biebers on Watch ” e nell’ultimo video pubblicato il cantante ha truccato la sua compagna improvvisandosi make-up artist. Dopo aver ammesso di non avere idea di come iniziare e cosa fare, la moglie ha guidato Justin Bieber attraverso tutte le fasi ed è rimasta colpita dalla sua capacità di poter realmente truccarla. “Voglio che tu abbia un bell'aspetto. Non sto cercando di farti sembrare un pagliaccio, ha sottolineato il cantante canadese. Alla fine la moglie ha approvato il prodotto finale, dicendogli: “In realtà è davvero ottimo…Non è affatto male! Justin è pronto a diventare un truccatore”.

Il duetto con Ariana Grande

Justin Bieber ha da poco pubblicato il brano “Stuck With U” in collaborazione con Ariana Grande. Un duetto che ha subito ottenuto un grande riscontro conquistando il primo posto in classifica negli Stati Uniti. Le due star hanno deciso di unire le forze e dare il loro supporto alla “First Responders Children’s Foundation” (organizzazione no-profit a sostegno delle famiglie di tutti i soccorritori in prima linea nella lotta al coronavirus). “Stuck With U” è un inno alla vita e un brano di speranza per rialzarsi dopo l’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Il video del brano conta all'attivo già decine di milioni di visualizzazioni, mentre le copie originali del brano con gli autografi dei due artisti, in vendita in edizione limitata, sono andate esaurite dopo pochissime ore.

Il matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin

Durante gli episodi di “The Biebers on Watch”, la coppia ha parlato del loro matrimonio ammettendo che ci sono molte cose da cambiare: “Non rimpiango nulla perché penso che ti renda quello che sei e che impari dalle cose”, ha dichiarato Hailey (qui potete trovare tutte le sue foto più belle). La coppia si è sposata nel 2018 in una cerimonia civile nel tribunale di New York City e poco dopo il loro primo anniversario di matrimonio Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno voluto rinnovare le promesse con una cerimonia a Bluffton, nel Sud Carolina. Tanti gli ospiti noti presenti come le modelle Kendall Jenner, Camila Morrone e Joan Smalls, nonché il manager del cantante, Scooter Braun. L’evento si è svolto nel resort Montage Palmetto Bluff e gli ospiti hanno sorseggiato un cocktail presso la lussuosa Inn lobby lounge prima di essere accompagnati presso la Somerset Chapel, dove è andato in scena il rito religioso. Tante le dediche di Justin Bieber alla moglie pubblicate sul suo profilo Instagram. Il 26enne ha condiviso numerosi scatti con la sua dolce metà con romantiche didascalie: “Sono onorato di essere tuo marito. Prometto di amarti tutti i giorni della nostra vita. Buona notte Hailey, spero che tu legga questo al mattino e sorrida! Sei il mio PER SEMPRE”, è stato uno dei messaggi più apprezzati dai fan dell’artista. In un’altra immagine in bianco e nero, si vede la coppia in compagnia del loro cane. I loro occhi sono chiusi, mentre si accarezzano le mani.