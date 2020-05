Coronavirus, Ariana Grande e Justin Bieber: in vendita il loro singolo

Justin Bieber e Ariana Grande celebrano il successo di "Stuck With U" con un'iniziativa speciale per i fan

Justin Bieber e Ariana Grande hanno pubblicato la canzone “ Stuck With U ”, duetto nato per dare il loro supporto alla “First Responders Children’s Foundation”. L’organizzazione no-profit si occupa di sostenere le famiglie di tutti i soccorritori in prima linea nella lotta al coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ). Si tratta di una delle tante iniziative benefiche nate in queste settimane da parte di artisti italiani ed internazionali che hanno scelto di dare spazio alla musica e dare una mano concreta durante l’emergenza. Il video di “ Stuck With U ” conta all'attivo già decine di milioni di visualizzazioni, ma Justin Bieber e Ariana Grande ( VIDEO ) hanno deciso da dare un ulteriore contributo. Per sole 24 ore è stato possibile acquistare una copia originale del brano con gli autografi dei due artisti.

Il video di “Stuck With U”

“Stuck With U” è un inno alla vita, una canzone che vuole dare speranza nel futuro. Nel primo weekend dalla pubblicazione, il brano ha collezionato 19 milioni di stream su Spotify, mentre in Italia ha raggiunto la quarta posizione su Apple Music. Il video ufficiale è invece realizzato con clip dei fan che ballano sulle note romantiche della canzone e vede la partecipazione di artisti come Michael Bublè, Hailey Bieber, Gwyneth Paltrow, Demi Lovato, Kyle e Kendall Jenner. In occasione della Festa della Mamma invece è stata realizzata una versione alternativa del video con i contributi inviati dai fan che ballano in compagnia delle loro mamme. Un’iniziativa che ha riscosso un successo clamoroso sui social.

I due artisti hanno commentato sui social il successo della loro collaborazione continuando ad invitare i followers a donare per una giusta causa. Ariana Grande (FOTO) ha evidenziato come da tempo volesse un duetto con Justin Bieber e ha aggiunto: “Pubblicare il brano in questo preciso momento ha molto più significato che se fosse successo in qualsiasi altro modo o se fosse stata un’altra canzone. Essere in grado di prestare la nostra voce a questo progetto e collaborarvi è stato così soddisfacente, amo davvero questa canzone così tanto. Sono grata di averlo potuto fare con il mio amico Justin”. Justin Bieber si è invece detto orgoglio del risultato finale “Finalmente io e Ariana abbiamo collaborato insieme”, il suo messaggio sui social.

Le iniziative benefiche per la lotta al Coronavirus

Sono tantissime le iniziative benefiche nate nelle ultime settimane e che hanno coinvolto artisti del calibro di Robert De Niro, Elton John e Lady Gaga. Quest’ultima è stata l’ideatrice dell’acclamata maratona “One World: Together at Home” nata per raccogliere fondi da donare all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Memorabile anche la scelta di Post Malone che si è esibito in diretta streaming su YouTube con Travis Barker dei Blink-182, Nick Mack e Brian Lee raccogliendo quasi tre milioni di dollari. In Italia invece si è distinta l’iniziativa che ha unito cinquanta cantanti riuniti per un progetto benefico che risponde al nome di “Italian Allstars 4 Life”. Tutti gli artisti hanno partecipato alla cover “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano.