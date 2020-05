Ariana Grande e Justin Bieber duettano a distanza in “Stuck With U”

Due star che si incontrando virtualmente e danno il loro contributo a chi più in questo momento ne ha bisogno. Stiamo parlando di Justin Bieber e Ariana Grande che sulle note del brano “Stuck With U” hanno pensato di dare il loro supporto alla “First Responders Children’s Foundation” (organizzazione no-profit a sostegno delle famiglie di tutti i soccorritori in prima linea nella lotta al coronavirus). Una delle tante iniziative benefiche a opera di star internazionali che si sono dimostrate particolarmente sensibili e toccate da questo presente così surreale (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA). Inutile dire che il video conta all'attivo già decine di milioni di visualizzazioni, un inno alla vita che vuole dare speranza nel futuro. Un messaggio d'amore che viaggia attraverso la musica e supera ogni confine.