Coronavirus, "Ma il cielo è sempre più blu": tutti gli artisti

Da Fedez a Emma passando per Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Fabri Fibra e Fiorella Mannoia, scopriamo insieme gli artisti che hanno preso parte a "Italian Allstars 4 Life".

Da Emma a Gianni Morandi passando per Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Lo Stato Sociale, Fedez, Fiorella Mannoia, Fabri Fibra, Cristina D’Avena e Fabrizio Moro, scopriamo insieme tutti i cinquanta artisti che hanno preso parte all’iniziativa “Italian Allstars 4 Life”.

“Italian Allstars 4 Life”: chi sono i cinquanta cantanti

Alcuni dei cantanti più amati e popolari della musica italiana si sono riuniti per dare vita a un progetto benefico. “Italian Allstars 4 Life” è il nome del collettivo di artisti che hanno messo a disposizione le loro voci per la cover di “Ma il cielo è sempre più blu” per infondere forza e coraggio.

Cinquanta artisti hanno reinciso una delle canzoni italiane più famose di sempre con lo scopo di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. La versione corale del brano è un grido di speranza per l’attuale situazione legata al Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Emma, Alessandra Amoroso, Fedez, Annalisa, Lo Stato Sociale Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Fabri Fibra sono solo alcuni dei cinquanta nomi che hanno deciso di mettere la propria voce al servizio di una causa benefica, se siete curiosi di conoscere la lista completa degli artisti, a cui si è aggiunto anche Alessandro Gaetano, nipote di Rino, eccola qui: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma e Fedez.

La lista continua poi con Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi e Ornella Vanoni.

“Italian Allstars 4 Life”: il video ufficiale del brano

Poche ore fa il canale YouTube di “Italian Allstars 4 Life” ha pubblicato il video ufficiale della canzone che ha subito riscosso grandi consensi da parte del pubblico contando al momento più di 45.000 visualizzazioni.

Il filmato vede i protagonisti cantare il singolo dal luogo della loro quarantena in un crescendo in cui è possibile vederli tutti insieme vicini, anche se lontani.