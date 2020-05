Coronavirus Italia, le news sulla Fase 2 e i contagi di oggi 7 maggio

Pressing delle regioni sul Governo per anticipare le riaperture all'11 maggio, in particolare dei negozi. Il ministro Boccia però frena. Da oggi in Lombardia consentiti sport individuali in impianti all'aperto. Accordo tra Esecutivo e Cei sulle messe dal 18 maggio, secondo regole anticontagio. Cala intanto ancora il numero di malati di coronavirus in Italia e aumentano i guariti, ma si sono registrati altri 274 decessi e 1.401 nuovi contagi. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato in seduta notturna la legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige.

LE ULTIME NOTIZIE:

In America Latina, in meno di 24 ore, i contagi sono aumentati di 20.000 unità e i morti di 1.400. Sono 320.229 i casi confermati nella regione, a cui si aggiungono 17.4348 morti



Sale il numero dei morti negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese.