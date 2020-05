Coronavirus, in Francia superati i 26mila morti

Nel Paese transalpino sono 22.724 i pazienti ricoverati in ospedale, 484 in meno rispetto a ieri. In calo anche le persone in rianimazione, in totale 2.868, 93 in meno rispetto a giovedì 7

La Francia ha superato quota 26.000 vittime dall'inizio della pandemia di Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 243 i decessi registrati nel Paese transalpino. Lo ha reso noto la Direzione generale della sanità, precisando che il totale delle vittime è di 26.230 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE FOTO SIMBOLO).



In calo ricoverati e pazienti in rianimazione approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Sono calati di 484 i pazienti ricoverati in ospedale, stasera in tutto 22.724. Saldo negativo anche per i pazienti in rianimazione, oggi sono 93 in meno di ieri, per un totale di 2.868.



Lunedì 11 parte la Fase 2 In Francia partirà lunedì 11 maggio la Fase 2. Il Paese è stato suddiviso in dipartimenti rossi e verdi. Nei primi, che comprendono tutta l'area parigina e il nord-est, i casi restano ancora più elevati del previsto e ci saranno più cautele. Nel Paese comunque ci si potrà spostare liberamente e senza autocertificazione nel raggio di 100 km, un'attestazione del datore di lavoro sarà invece necessaria almeno per 3 settimane per usufruire dei mezzi pubblici.