Coronavirus Francia, Philippe: “Riapriamo lunedì, è una buona notizia"

Premier Francia: il Paese è diviso in due

"Il Paese è diviso in due", ha spiegato il premier Philippe annunciando il piano di riapertura, con le cartine divise in dipartimenti verdi e rossi. Nei dipartimenti in rosso, la riapertura ci sarà ma con maggiori cautele. Due sono le zone citate come rosse, quella oltremare di Mayotte e quella dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, dove l'epidemia è calata "ma non quanto sperato". In questi dipartimenti "non riapriranno le scuole medie". Nelle "zone rosse" - ha detto Philippe - non ci sarà riapertura delle scuole medie, dei parchi e dei giardini dopo l'11 maggio. Queste zone sono riunite in 4 regioni: l'Ile-de-France, le Hauts-de-France, la Borgogna Franche-Comté e il Grand Est. In queste regioni "non ci sarà lockdown obbligatorio per le persone vulnerabili", ma soltanto un invito alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti. Il ministro della Salute, Olivier Véran, ha aggiunto che gli abitanti dell'Ile-de-France dovranno continuare "per quanto possibile a continuare con il telelavoro, limitando ai casi di stretta necessità gli spostamenti".

Francia: “A Parigi i casi restano più elevati del previsto"

"Nell'Ile-de-France (la regione di Parigi, ndr.) il numero di casi resta più elevato del previsto", ha precisato Philippe. "La situazione nell'Ile-de-France richiede la più estrema vigilanza", gli ha fatto eco il ministro della Salute, Olivier Véran