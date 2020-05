Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta

L'Eurogruppo ha trovato un accordo sul Mes. La linea di credito da 240 miliardi sarà disponibile dal 1 giugno. Il presidente Centeno spiega che "tutti potranno prendere prestiti fino al 2% del Pil" con scadenza a 10 anni e tasso d'interesse poco sopra lo 0,1% annuo, per coprire i costi sanitari. Continua intanto il pressing delle Regioni per poter anticipare le aperture. Oggi la provincia autonoma di Bolzano riaprirà i negozi, mentre lunedì toccherà a parrucchieri, bar, ristoranti e musei e il 25 invece agli alberghi. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha annunciato l'impugnazione della legge. Intanto in Italia la curva del contagio si conferma decrescente. Il numero delle vittime ha superato le 30 mila, il maggior numero in Europa.

Gli aggiornamenti dal mondo:

Sono 1.635 le vittime del coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore

Record di decessi, in Brasile, che ha registrato 751 morti in 24 ore

La Regina Elisabetta in tv per la seconda volta dall'esplosione Covid: "Mai arrendersi, mai disperare"