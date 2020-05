Il governatore ligure ha annunciato che già da lunedì 11 sarà consentito ai proprietari di tornare nelle loro attività per preparare la riapertura. A partire dalla settimana successiva ci sarà l’ok per anche per le spiagge libere. Provvedimenti comunque legati "ai numeri e ai dati sanitari"

È intenzione della Regione Liguria "far riaprire parrucchieri, estetisti, negozianti ma anche bar e ristoranti dal 18 maggio". I proprietari "già dall'11 potranno andare nelle loro attività a preparare la riapertura". Sono queste le parole del presidente della Liguria Giovanni Toti. Il governatore ha anche annunciato la riapertura delle spiagge e ha affermato che da lunedì 11 "verrà data ai liguri la possibilità di spostarsi con tutto il nucleo familiare, non più esclusivamente da soli, nelle seconde case. Così come daremo la possibilità di andare a pesca insieme ai membri dello stesso nucleo familiare. Consentiremo gli spostamenti nella regione" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA).

Dall’11/5 si può preparare riapertura negozi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Durante la sua diretta Facebook il presidente Toti ha inoltre aggiunto che - sempre da lunedì 11 maggio - "tutti i negozianti potranno andare nei propri locali a mettere a posto e a sistemare". Lo stesso governatore ha poi affermato che "il 17 scade il dpcm del governo e, per quanto mi riguarda, dal 18 maggio si riparte con tutte le attività. Tutti i parametri stanno andando sostanzialmente bene: sono dati positivi che mi fanno essere ottimista". Insomma, "dal 18 la Liguria - ribadisce - si riprende la possibilità di decidere, ovviamente sempre in base ai numeri e ai dati sanitari".