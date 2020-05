Il presidente della Regione Liguria e il sindaco di Firenze, ospiti de L'intervista di Maria Latella, parlano di come affrontare la Fase 2 dell'emergenza: dalla polemica sui Navigli di Milano, al tema di come cambieranno i trasporti

"Abbiamo bisogno di un piano unitario", così il presidente della Regione Giovanni Toti, ospite a L'intervista di Maria Latella, ha risposto alla domanda sulla polemica nata dopo la diffusione delle immagini dei Navigli di Milano pieni di gente. Della stessa opinione è anche l'altro ospite Dario Nardella, sindaco di Firenze, che aggiunge la necessità di avere "regole semplici e uniformi" che servano anche ai cittadini per sapere come devono comportarsi per la ripartenza. "Siamo impazienti di ripartire", ha aggiunto.