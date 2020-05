Mes, trovato l'accordo all'Eurogruppo

L'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità). L'intesa si basa "su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati che lo desiderano, per soddisfare le esigenze di finanziamento legate al Covid", come ha spiegato su Twitter il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. La linea del Mes, ha poi anticipato, "sarà operativa dal primo giugno" (GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE FOTO SIMBOLO).