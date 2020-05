Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato contro la parte dell’ordinanza della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, del 29 aprile scorso, che consentiva la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo con somministrazione esclusiva all’aperto. L'udienza collegiale, tenuta in camera di consiglio, si è svolta questa mattina. L'ordinanza - che ha anticipato le riaperture prima dell'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus - era stata impugnata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia lo scorso 3 maggio ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Boccia: "Sentenze si applicano"

"Le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano - ha dichiarato il ministro Boccia -. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell'emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell'individualismo".