Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Corriere della Sera, dice che “la riapertura fra regioni va monitorata con attenzione, ci sono situazioni diverse. La cosa peggiore per l’economia italiana sarebbe dover tornare indietro”

Boccia ha detto di essere rimasto “annichilito” quando ha visto le foto dei Navigli a Milano pieni di gente : “Senza il senso di responsabilità personale non ne usciremo. Ho apprezzato l’intervento di Sala . Il sindaco ha poteri per fare controlli e chiudere, se necessario”.

Le riaperture

approfondimento

Coronavirus fase 2, come saranno gli hotel dopo la pandemia: ipotesi

Per quanto riguarda le riaperture di bar e ristoranti, il ministro Boccia ha detto: “Stiamo definendo le linee nazionali di sicurezza, che riguardano i lavoratori e i clienti. Arriveranno appena avremo anche i dati dei contagi dopo le prime riaperture del 4 maggio. Se l’epidemia continuerà a calare il governo conferma che le Regioni dal 18 maggio potranno aprire le attività economiche sulla base della situazione dei loro territori”. E per parrucchieri e centri estetici il calendario sarà lo stesso. Per quanto riguarda la riapertura fra Regioni, “va monitorata con attenzione, perché abbiamo situazioni di contagio diverse. Per gli spostamenti all’interno della stessa Regione credo che invece, con una situazione sotto controllo come speriamo di avere nei prossimi giorni, ci possa essere un allentamento”.