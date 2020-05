Coronavirus, per 3 milioni mamme emergenza conciliazione lavoro-figli

Su 9 milioni 872mila donne occupate nel nostro Paese, le mamme sono circa 5,4 milioni e, di queste, tre milioni hanno almeno un figlio con meno di 15 anni. Le donne occupate con figli "costituiscono il 54,3%" dell'intera platea, quelle con prole di età inferiore ai 15 anni ne rappresentano, invece, il 30%. Lo si legge in una ricerca della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, diffusa alla vigilia della Festa della mamma. Nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA), in cui la fase di rientro al lavoro si avvia verso il completamento, la ricerca mostra come si acuiscano ancora di più i disagi connessi alla doppia gestione "lavoro e famiglia”, specie per i tre milioni di donne con almeno un figlio under-15. Saranno loro il segmento più in affanno nei mesi futuri, considerato che lo scenario di riapertura delle scuole, ma anche dei tanti servizi dedicati alla gestione del tempo libero dei giovanissimi, sarà fortemente limitato dalle restrizioni.