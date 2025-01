Energie rinnovabili, Italia 18esima in Ue per il consumo

Introduzione

L'Italia è nelle posizioni basse in Ue per il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili: si attesta al 18mo posto nella classifica dei 27 Paesi con poco meno di un quarto dell'energia. In testa la Svezia che supera di gran lunga la metà dell'energia consumata. Sono i dati di Eurostat aggiornati al 2023, dai quali si evince una lieve tendenza al rialzo dei consumi che però appare decisamente lenta rispetto all'obiettivo fissato per il 2030