Coronavirus Torino, tutti senza mascherina: chiuso supermercato

L'esercizio commerciale era anche privo di gel igienizzante all'ingresso. L'addetto alla vendita è stato sanzionato per 400 euro

Un supermarket di Torino è stato chiuso perché all'interno i dipendenti non utilizzavano la mascherina. L'irregolarità è emersa durante un controllo della polizia in via Nizza. All'interno del supermarket gli agenti hanno trovato il responsabile, un dipendente e un cliente, tutti senza la mascherina nonostante l'obbligo previsto dal rispetto delle norme anti Coronavirus.