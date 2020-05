14/15 ©Ansa

Spostamenti da comune a comune per la spesa consentiti anche in Sicilia dal governatore Nello Musumeci. Per quanto riguarda le seconde case sulle "seconde case", una volta trasferiti, ci si può spostare anche da lì per lavoro e altre urgenze. Nei giorni feriali si potranno raggiungere queste abitazioni per "opere di manutenzione"

Coronavirus Sicilia, gli aggiornamenti live del 7 maggio