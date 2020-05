1/16 ©LaPresse

Da lunedì 4 maggio sono ripresi gli allenamenti individuali per gli sportivi, compresi i calciatori di tante squadre di serie A che, in attesa di sapere se e quando riprenderà il campionato, sono tornati in campo, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Dal 18 maggio è prevista la ripresa degli allenamenti in squadra. Giovedì è tornata ad allenarsi la Roma (nella foto Edin Dzeko)

