Serie A, Spadafora: "Impossibile ora una data certa per il campionato"

"Anche l'Inghilterra che sembrava la più pronta a riprendere ha deciso di rinviare di una settimana l'inizio degli allenamenti. Per il calcio la Figc ha proposto un protocollo su cui il Cts (Comitato tecnico-scientifico, ndr.) ha ritenuto di fare degli approfondimenti: l'audizione avverrà domani e speriamo possa servire a dare il via libera al protocollo, considerando che il calcio non consente distanze di sicurezza né dispositivi di protezione", ha spiegato il ministro Spadafora. E ha ribadito che i tempi sulla ripresa degli allenamenti sono stati fissati al 4 maggio con il riavvio di quelli degli sport individuali e a livello individuale anche per le squadre, mentre "il 18 maggio auspicabilmente anche per gli sport di squadra". “Il governo ha dovuto contemperare la tutela della salute. La road map comunque è chiara”, ha poi sottolineato.

"Governo non ha mai cambiato linea"

Spadafora si è soffermato su quelle che ha definito "pressioni" per avere la sicurezza della ripartenza del calcio. "Di fronte a tali pressioni - ha detto il ministro - non posso che ribadire e confermare la mia linea e quella del governo che non è mai cambiata”. "Il mio impegno a favore di tutto il mondo dello sport è raccontato dai fatti - ha concluso Spadafora -: due decreti già approvati e quello che ci accingiamo ad approvare contengono misure straordinarie adeguate a questa terribile situazione al fine di limitarne i danni per tutti i settori, il calcio tra questi, e che spero possano rappresentare per il calcio ma anche per tutte le altre discipline e lo sport di base un'occasione per rigenerarsi, riformarsi e ripartire più di prima".

A metà maggio riparte la Bundesliga

Via libera intanto della cancelliera Angela Merkel per il ritorno in campo in Germania a partire dalla seconda metà di maggio. "La decisione di oggi è una buona notizia per la Bundesliga e la seconda divisione. Essa comporta una grande responsabilità per i club e i loro dipendenti nell'attuazione disciplinata delle disposizioni mediche e organizzative", ha spiegato l'amministratore delegato della Lega tedesca (Dfl), Christian Seifert. "Giocare senza pubblico allo stadio non è la soluzione ideale per nessuno - le parole del dirigente -. Tuttavia, in una crisi che mette a repentaglio l'esistenza di alcuni club, è l'unico modo per preservare la sopravvivenza delle leghe nella loro forma attuale. In questo giorno, vorrei ringraziare i responsabili politici dei governi federali e statali per la loro fiducia".