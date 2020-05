Sulle mascherine “c’è stato un pasticcio perché vi erano delle mascherine che dovevano essere in pronta consegna per un totale di 12 milioni, ma poi gran parte non erano in pronta consegna". Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite a Progress su Sky Tg24, ha parlato dell'emergenza coronavirus e delle difficoltà incontrate nel fornire prodotti sanitari di sicurezza. "C’è stato un problema con i distributori - ha spiegato - problema che il dottor Arcuri ha risolto. Si sta già provvedendo alla distribuzione e sono sicuro che nelle prossime ore e nei prossimi giorni questo problema sarà superato”. Sileri ha poi parlato della Fase 2 e delle difficoltà della burocrazia ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )

"Fase 2 sicura con largo uso dei tamponi"

approfondimento

Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO

Passando a parlare del graduale allentamento delle misure di sicurezza per contenere i contagi da Covid-19, il viceministro alla Salute ritiene che “bisogna distinguere tra tampone di massa, che significa fare il tampone a 60 milioni di italiani, oppure fare il tampone per rintracciare coloro che, essendo venuti a contatto con persone potenzialmente positive o positive, devono essere rintracciati". Per questo motivo Sileri è convinto che serva "un uso ampio dei tamponi" specificando di aver "subito difeso la linea del Veneto. In Italia sono stati fatti oltre 2 milioni e quattrocento mila tamponi in oltre un milione e trecento mila persone. Per i prossimi mesi ci si sta organizzando per avere 5 milioni di tamponi in più e questo sarà fondamentale. Non può esserci una fase 2 completa e sicura se non vi è un largo uso dei tamponi e aggiungerei anche DI test sierologici, le due cose secondo me devono andare insieme”.