Coronavirus Bergamo, situazione in pediatria al Papa Giovanni. VIDEO

Negli ospedali non si cura soltanto con i farmaci e con i medici: serve anche tanto cuore. Ed è quello che ci mette il personale del reparto di pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le telecamere di Sky Tg24 hanno documentato la situazione in cui vivono i genitori con i loro bambini durante l’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). La dottoressa Patrizia, i sanitari presenti nella struttura e un’associazione Onlus (che lavora in ospedale da 30 anni) provano ad alleggerire il peso di padri e madri letteralmente chiusi in stanza coi propri bambini attraverso la donazione di kit e attività virtuali.

La riorganizzazione del reparto

La dottoressa Patrizia ha dichiarato: “Abbiamo cercato di effettuare una riorganizzazione per garantire la sicurezza. Abbiamo per forza rinunciato a momenti di attività ludiche comunitarie e incontri tra altri bambini e altri genitori, di presenza di insegnanti e volontari. Abbiamo perso anche altri momenti, relativi alla scuola”. La dottoressa ha inoltre spiegato che le volontarie, durante il periodo precedente al coronavirus, costruivano “laboratori dove possono partecipare tutti i bambini e dove le mamme possono condividere tra loro quei momenti”.

I kit per genitori e bambini

Sky Tg24, in questa occasione, ha ripreso un momento molto particolare: la donazione di kit per genitori e bambini. La dottoressa Patrizia spiega: “Si sta consegnando un kit di doni fatto a ogni bambino e ai loro genitori. Del personale esperto crea questo kit specifico per ogni età e bambino. Previo colloquio con il genitore, che conosce il suo bambino e sa di cosa ha bisogno”. Questa operazione, che prima del Covid-19 “avveniva in una modalità più condivisa e comunitaria”, si ripete una volta a settimana. Le operatrici dell’associazione, nel frattempo, seguono a distanza i bambini con attività pedagogiche online, “che si collegano anche al materiale che viene lasciato. Quindi momenti di costruzione, momenti creativi e particolari, specifici per ogni età”. Il momento del dono, spiega la dottoressa, è servito molto: “Ha garantito serenità in questa fase dove si riducono le relazioni. I genitori devono stare in camera forzatamente per garantire sicurezza in pochi metri quadrati. Loro hanno collaborato tantissimo, ma non è facile. Questi momenti sono stati resi possibili sia alla nostra assistente sociale, che raccoglieva i bisogni, anche dei genitori e anche per piccole cose, e alle nostre coordinatrici Rossana Algeri e Antonella Ghezzi”.