Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La zona dei Navigli, a Milano, è tornata a riempirsi ieri, ad appena quattro giorni dall'allentamento del lockdown: tanti i ragazzi a passeggio, molti dei quali senza mascherina. Ed è subito scoppiata la polemica sui social per le foto e alcuni video postati che testimoniano l'affollamento di una delle zone più famose della movida milanese. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:19 – Sequestratati 3,3 milioni di euro per mascherine non vendute ai medici

A fine aprile la Guardia di Finanza di Como aveva arrestato, con la concessione dei domiciliari, l'amministratore della società Eclettica di Turbigo (Milano) per l'importazione dalla Cina di 72.000 mascherine Ffp2 destinate alla Federazione italiana medici di medicina generale, mentre 12.000 di queste erano state commercializzate. Ora i finanzieri hanno sequestrato 3.356.904 euro, nell'ambito di approfondimenti dell'operazione Duffy Duck, depositati sui conti correnti della stessa società. In particolare la società aveva ottenuto, nel marzo scorso, cinque affidamenti diretti da parte di Aria (la stazione appaltante di Regione Lombardia per l'acquisto centralizzato di beni e servizi) per la fornitura di Dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici e tute mediche) per l'emergenza emergenza Covid. Il valore complessivo degli affidamenti era di 13.970.000 dei quali 10.490.000 sono stati già anticipati alla società, che però è stata - in base alle indagini - in gran parte inadempiente. Da qui, la denuncia per frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria lariana di un provvedimento di sequestro dei saldi ancora presenti sui conti correnti societari. Per ottenere lo svincolo diretto dei beni, l'amministratore avrebbe presentato, al momento dell'importazione, false attestazioni della destinazione dei beni ad enti pubblici ed altri organismi impegnati nel fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostanza per poter accedere alla procedura semplificata di sdoganamento introdotta dai recenti decreti legge. E' stato accertato come, in due episodi, riguardanti l'importazione di complessive 622.000 mascherine, 42.000 di esse siano state destinate a imprese private in Puglia e Lombardia, per finalità speculative.

7:22 - Morto un altro medico in Valtellina

Un altro medico della Valtellina è caduto sul fronte del Coronavirus. Il dottor Oscar Giudice, 73 anni, di Lovero (Sondrio), è morto ieri sera all'ospedale Morelli di Sondalo, dove era ricoverato da circa un mese. Aveva contratto l'infezione poche settimane dopo essere rientrato in servizio, nonostante fosse in pensione, per portare il suo aiuto nella fase dell'emergenza.

7:18 - Navigli affollati a Milano, è polemica sui social

7:13 - A dipendente Don Gnocchi lettera di licenziamento

Un lavoratore che denunciò l'Istituto Palazzolo Fondazione Don Gnocchi, facendo scattare l'indagine dei pm di Milano sui contagi di coronavirus nella Rsa, ha ricevuto una lettera di licenziamento dalla cooperativa Ampast, operante nella struttura. Altri dipendenti avrebbero ricevuto lettere di sanzione disciplinare in cui si preannuncia trasferimento in altre sedi. Lo apprende l'ANSA.

7:10 - Giuseppe Sala: "Giusto riaprire, ma mi farò sentire se va male"

"Ritengo sia giusto riaprire ma ci metterò grande prudenza, attenzione e vigilanza e se vedrò che le cose non vanno come devono mi farò sentire". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della fase 2 alla trasmissione Iceberg di TeleLombardia. Alla domanda su che cosa si rimprovera in questi mesi di emergenza, Sala ha ribadito che "è stato un errore rilanciare il video con lo slogan 'Milano non si ferma'. Non avevamo capito, ma potrei dire che era così ovunque", anche tra i medici c'erano pareri diversi, "se è un errore è un errore che ho fatto, questa è la mia colpa". Da lì "ho cercato di lavorare ogni giorno e di non sbagliare più. Sono molto tonico, molto motivato. Serviranno 100 giorni ancora, o altri 200, ma io ci sarò". La fase 2 a Milano per quanto riguarda il trasporto pubblico "sta andando bene, sono soddisfatto ma la nostra vera prova sarà il 18 maggio quando ripartirà il commercio e ci sarà più gente in giro". Infine, sul divieto per cui nei parchi pubblici di Milano non è possibile utilizzare le aree attrezzate per i giochi dei bambini: "Non viene rispettato e capisco che è difficile. Da domani cominceremo a fare un'opera di pulizia e sanificazione di tutti gli spazi giochi e cercheremo anche così di tenere lontana la gente, appena si potrà ripartiremo anche da una situazione sanificata. Bisogna avere prudenza, non penso che ne usciremo facilmente. Sarà una storia lunga purtroppo, anche se non si possono non vedere i miglioramenti. Va bene fare i controlli, ma controllare una città da 1,4 milioni di abitanti è impossibile, quindi sono costretto a chiedere ai cittadini di comportarsi meglio".

7:05 - Ospedali lombardi riprendono graduale attività

Gli ospedali della Lombardia si avviano verso una graduale attività 'pre-Covid'. A stabilirlo una delibera approvata dalla Giunta di Attilio Fontana che, come chiarito dal governatore, prevede "la ripresa dell'attività ordinaria" in modo "graduale fino a un massimo del 60-70% dell'attività" previsto dalle strutture prima della pandemia e "riguarderà pazienti che necessitano di prestazioni non rinviabili oltre i 60 giorni di attesa".