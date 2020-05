Coronavirus Milano: 1.100 agenti della Polizia locale nel weekend

In questo fine settimana, a Milano, saranno 1.100 gli agenti della Polizia locale impegnati a fare rispettare le ordinanze relative al contenimento di contagio del Covid-19, in particolare nei parchi e nelle aree verdi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

La vicesindaca: “Nastro sulle attrezzature in aree verdi”

La vicesindaca e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, ha dichiarato: "Il presidio della Polizia locale, anche nel fine settimana, sarà costante e attento e, nel frattempo, stiamo procedendo a fissare il nastro sulle attrezzature all'interno delle aree verdi. Mi permetto di suggerire a chi ha bambini di prediligere i parchi più grandi e non le piccole aree gioco, meglio spazi aperti dove è possibile farli correre, andare in bicicletta, giocare a palla, evitando la tentazione di scivoli e altalene; agli sportivi ricordiamo di correre da soli e non in gruppo, di rispettare le distanze e di non utilizzare le attrezzature".