Coronavirus Milano, infermiera Trivulzio: Per 2 mesi senza mascherine

Al Pio Albergo Trivulzio di Milano sono mancati "idonei dispositivi di protezione individuale sino alla metà di aprile", ossia per quasi due mesi dal primo caso accertato a Codogno. Lo scrive un’infermiera della struttura in una delle numerose denunce che in questi giorni stanno arrivando alla Procura del capoluogo lombardo. La donna, difesa dall’avvocato Anna Liscidini, ha inoltre evidenziato “carenze organizzative" sul piano "dell'efficace isolamento dei nuovi pazienti" e sulle prassi "di contenimento e distanziamento interne ai reparti”. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LO SPECIALE)

Il racconto dal primo caso sospetto di Covid

Nella denuncia, l’infermiera racconta quanto avrebbe visto nella Rsa da fine febbraio, cioè da quando il personale si accorse del primo caso sospetto di Covid all'interno della struttura. Ciò che destava maggiore preoccupazione tra gli operatori del Pat, si legge, "era il fatto che l'anziano ricevesse spesso visite dai parenti, tutti provenienti da Comuni limitrofi" alla "zona rossa" del Lodigiano. Inoltre, c’erano spostamenti tra i reparti di pazienti che "non erano sottoposti a tampone" né con sintomi Covid, né quando morivano. Il 14 marzo, prosegue la ricostruzione, una "dottoressa", assieme ad alcune caposala, disse alle infermiere di non indossare le mascherine "per non creare scompiglio tra i degenti”.

Il primo decesso e i tamponi

Il “primo decesso anomalo” al Trivulzio risale al 10 marzo, ma anche dopo quella data - scrive ancora la dipendente - i medici avrebbero chiesto al personale di servire i pasti agli anziani nel "salone" comune, malgrado gli infermieri di loro "iniziativa" avessero deciso di distribuire il cibo "presso le stanze dei pazienti" per ridurre le possibilità di contagi.

Nella denuncia, l'infermiera lamenta inoltre, delle "irregolarità" nell'esecuzione dei tamponi, effettuati "solamente" a partire "dal 20 aprile” e che, a detta dell’infermiera, non venivano effettuati “in profondità nella zona retro tonsillare, né tanto meno nella posteriore della rinofaringe". E "senza attendere l'esito del secondo" tampone, "gli ospiti risultati negativi erano spostati in altri reparti”.

Personale cercava soluzioni per proteggere i degenti

Nella denuncia l'infermiera segnala, poi, che era il personale a farsi "carico" delle soluzioni per cercare di "proteggere i degenti” e parla di spostamenti "su più reparti di medici, infermieri e operatori sanitari" perché c'era una "carenza di organico già prima dell'emergenza sanitaria". Decisioni che, assieme ad altre, avrebbero alimentato la diffusione del Coronavirus. La dipendente racconta, infine, che "nonostante le intimazioni di segno opposto ricevute, il personale sanitario" continuava "ad indossare mascherine, anche facendosi carico del loro acquisto”.

Dipendente chiede i danni: “Infetto per colpa vostra”

Intanto, ieri un altro operatore del Trivulzio ha chiesto i danni alla Rsa per avere contratto il Covid-19 a metà di aprile scorso, mentre era in servizio nella struttura. In una lettera firmata dai suoi legali, l’operatore attacca la “Baggina”, in quanto secondo lui "vi sono i presupposti per individuare il nesso causale tra la conclamata infezione e la vostra condotta (…) ravvisandosi comportamenti imperiti e negligenti posti in essere da parte vostra, in violazione dell'obbligazione di sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro su di voi gravante".