Coronavirus Milano, Gabriele Muccino a Sala: "Richiudere i Navigli"

Il regista ha commentato un video che mostra tanti cittadini in Darsena senza mascherina a bere e chiacchierare come se nulla fosse successo

"Loro hanno dato la vita", inizia così il tweet del regista Gabriele Muccino, riferendosi a tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri e oss) che stanno lottando ormai da mesi contro il Coronavirus. Poi: "Nel frattempo, dopo tre giorni dall'inizio della fase 2 i navigli sono pieni, aperitivi come se nulla fosse successo e le mascherine immagino siano troppo antiestetiche per usarle. @BeppeSala richiuda i navigli", ha continuato, commentando così un video che mostra tanti cittadini in Darsena senza mascherina a bere e chiacchierare come se nulla fosse successo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LE FOTO DEI NAVIGLI)