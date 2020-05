Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, ieri sera Palazzo Lombardia a Milano si è illuminato di rosso. "Ai volontari e agli operatori della Croce Rossa Italiana va il ringraziamento da parte di tutti i lombardi", ha detto il governatore, Attilio Fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:20 - Palazzo Lombardia illuminato di rosso per ringraziare la Croce Rossa

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, ieri sera Palazzo Lombardia a Milano si è illuminato di rosso. "Il contributo prezioso e importante che la Croce Rossa Italiana ha dato e continua ad offrire alla Lombardia - ha commentato il presidente, Attilio Fontana - è sempre apprezzato e lo è stato ancor di più, se possibile, in questa fase di emergenza sanitaria. Ai volontari e agli operatori della Croce Rossa Italiana va il ringraziamento da parte di tutti i lombardi".

8:10 - Ristoratori L'Aquila, colletta multe per colleghi di Milano

L'Associazione Ristoratori Aquilani VS. Virus ha lanciato una raccolta fondi "per aiutare i colleghi di Milano, multati per aver espresso il loro diritto a manifestare, mantenendo tutte le precauzioni (nessuno vuole ammalarsi)". Lo comunicano in una nota gli stessi ristoratori aquilani. "Siamo in una fase delicatissima del percorso per uscire da questa terribile situazione - spiegano ancora - Il sentiero che si sta intraprendendo è decisamente preoccupante, in quanto denota un atteggiamento vessatorio nei confronti degli imprenditori". La ristoratrice aquilana Massimiliana Ippolito denuncia che "i colleghi sono stati multati per aver manifestato a nome di tutti per il diritto al lavoro", sottolineando che "tutto il ricavato andrà a sostegno delle spese dei nostri colleghi di Milano. Se esiste un momento in cui dobbiamo mostrare unità, è proprio questo. C'è bisogno di collaborazione da parte delle istituzioni, collaborazione vera. Per L'Aquila, che ha conosciuto molto bene la forza dell'unione, è doveroso dare sostegno a chi si è alzato per il bene di tutti, per la Res Publica. E per la stessa Res Publica vogliamo lavorare tutti insieme, per il bene del nostro Belpaese, con una serie di iniziative finalizzate a portare alla luce le problematiche del settore dell'ospitalità".