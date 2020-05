Mascherine a 50 cent, arrivate e già quasi esaurite

Cossolo, presidente di Federfarma: “Cominciata distribuzione alle farmacie in alcune grandi città. Purtroppo si stanno già esaurendo per l'elevata richiesta”. Ipotesi regolarizzazione di dispositivi finora bloccati dall’Iss. Viceministro Sileri: “Sono sicuro che nelle prossime ore questo problema sarà superato”

Sono arrivate, ma potrebbero essere già sold out da lunedì. Parliamo delle mascherine chirurgiche, quelle che - durante l’emergenza coronavirus - devono essere vendute al prezzo calmierato di 50 centesimi più Iva. “È cominciata oggi la distribuzione alle farmacie in alcune grandi città come Roma. Ogni farmacia ne avrà circa 400. Domani saranno anche a Milano. Purtroppo i dispositivi, appena arrivati, si stanno già esaurendo per l'elevata richiesta: temiamo che entro lunedì sera saranno tutte nuovamente esaurite", ha spiegato il presidente di Federfarma, Marco Cossolo (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA).