Coronavirus, Iss: "Decresce la curva dei contagi, mancano dati fase 2"

La curva della pandemia di coronavirus in Italia "va decrescendo, è un segnale che prosegue" e "stiamo andando verso un numero più basso in tutte le regioni". A spiegarlo è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'istituto. Ma bisognerà attendere ancora per i dati sulla fase 2: "Solo nella prossima settimana sarà possibile avere i dati relativi all'andamento dei casi nei primi giorni dalla riapertura che dal 4 maggio hanno segnato l'inizio della Fase 2" ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE FOTO SIMBOLO ).

Attesi i risultati della fase 2

approfondimento

Coronavirus, fase 2 a Milano: i Navigli tornano a riempirsi. FOTO

"L'incidenza di letalità si conferma soprattutto nelle fasce d'età più elevate – ha continuato a spiegare Brusaferro - Su 2.400 deceduti, la maggioranza ha come prima causa infezione di Covid, invece il 12% ha cause che si sono sovrapposte". Per ora l’Istituto Superiore di Sanità non annuncia novità su nuove misure, che dipenderanno dai risultati di questa prima settimana di fase 2: "Dall'analisi settimanale della cabina di regia tra ministero e Regioni – ha detto Brusaferro - si potranno fare ragionamenti per decidere misure successive".

Difficile poter immaginare stadi pieni

Poi un passaggio anche sugli scenari futuri legati allo sport: nello stato epidemiologico attuale è difficile immaginare di poter riempire gli stadi, ha detto Brusaferro. E, sempre sulla possibilità di riaprire il campionato di calcio, il presidente dell’Iss ha aggiunto che a decidere in merito è il Comitato tecnico Scientifico che sta lavorando proprio su questo tema.

Istat: "Morti aumentate del 39%"

Presente alla conferenza stampa anche il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che ha spiegato come sono state 25.354 le morti in più registrate dal suo istituto tra il 20 febbraioe il 31 marzo, pari al 39% in più rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Dei decessi "poco più della metà sono attribuibili a Covid diagnosticato", ha aggiunto. I dati riguardano 6.866 Comuni e, ha detto ancora Blangiardo, "non si tratta di un campione, ma di una selezione ragionata per avere un quadro della situazione il più completo possibile".